Nel comodo 3-0 allo Slavia Praga, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro, il migliore in campo è stato il capitano Lautaro Martinez. Sul secondo gradino del podio il suo compagno di reparto Marcus Thuram, mentre al terzo c'è Hakan Calhanoglu. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.


Sommer 0.18%
Bisseck 0.36%
Acerbi 7.74%
Bastoni 9.29%
Dumfries 1.09%
Sucic 3.19%
Calhanoglu 10.02%
Zielinski 1.00%
Dimarco 1.09%
Martinez 43.81%
Thuram 20.22%
Bonny 0.46%
Barella 0%
Esposito 0.64%
Akanji 0.36%
Darmian 0.55%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 7 PARTITE:

THURAM 19 PT.
LAUTARO 11 PT.
CALHANOGLU 9 PT.
ESPOSITO 7 PT.
SUCIC 6 PT.
CARLOS AUGUSTO 5 PT.
BARELLA 3 PT.
AKANJI, BASTONI E DE VRIJ 1 PT.

