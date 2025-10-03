Nel comodo 3-0 allo Slavia Praga, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro, il migliore in campo è stato il capitano Lautaro Martinez. Sul secondo gradino del podio il suo compagno di reparto Marcus Thuram, mentre al terzo c'è Hakan Calhanoglu. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.



Sommer 0.18%

Bisseck 0.36%

Acerbi 7.74%

Bastoni 9.29%

Dumfries 1.09%

Sucic 3.19%

Calhanoglu 10.02%

Zielinski 1.00%

Dimarco 1.09%

Martinez 43.81%

Thuram 20.22%

Bonny 0.46%

Barella 0%

Esposito 0.64%

Akanji 0.36%

Darmian 0.55%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 7 PARTITE:

THURAM 19 PT.

LAUTARO 11 PT.

CALHANOGLU 9 PT.

ESPOSITO 7 PT.

SUCIC 6 PT.

CARLOS AUGUSTO 5 PT.

BARELLA 3 PT.

AKANJI, BASTONI E DE VRIJ 1 PT.