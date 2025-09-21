Al Meazza l'Inter torna alla vittoria in campionato superando il Sassuolo per 2-1, al termine di una partita sofferta soprattutto nel finale. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo contro i neroversi, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Dom 21 settembre 2025 alle 23:04
Autore: Redazione FcInterNews.it
