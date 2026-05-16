Per i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro in merito alla finale di Coppa Italia tra Lazio e inter, il migliore in campo è stato senza ombra di dubbio Manuel Akanji. Al secondo posto Denzel Dumfries, premiato come MVP al termine della partita e in chiusura del podio Petar Sucic. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

J. Martinez 5.27%

Bisseck 1.02%

Akanji 43.24%

Bastoni 0.71%

Dumfries 20.28%

Barella 4.95%

Zielinski 0.71%

Sucic 11.08%

Dimarco 2.67%

Lautaro 5.50%

Thuram 1.02%

Luis Henrique 2.75%

Mkhitaryan 0.31%

Bonny 0.08%

Carlos Augusto 0.08%

Diouf 0.31%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 52 PARTITE:

LAUTARO 56 PT.

ZIELINSKI 55 PT.

DIMARCO 51 PT.

ESPOSITO 37 PT.

THURAM 35 PT.

BARELLA 30 PT.

SUCIC 28 PT.

CALHANOGLU 25 PT.

CARLOS AUGUSTO 20 PT.

AKANJI E BISSECK 17 PT.

LUIS HENRIQUE 15 PT.

DIOUF, BASTONI E J. MARTINEZ 12 PT.

DUMFRIES 11 PT.

BONNY 9 PT.

MKHITARYAN 7 PT.

KAMATE 5 PT.

DE VRIJ 4 PT.

DARMIAN 3 PT.