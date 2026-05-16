Per i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro in merito alla finale di Coppa Italia tra Lazio e inter, il migliore in campo è stato senza ombra di dubbio Manuel Akanji. Al secondo posto Denzel Dumfries, premiato come MVP al termine della partita e in chiusura del podio Petar Sucic. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

J. Martinez 5.27%
Bisseck 1.02%
Akanji 43.24%
Bastoni 0.71%
Dumfries 20.28%
Barella 4.95%
Zielinski 0.71%
Sucic 11.08%
Dimarco 2.67%
Lautaro 5.50%
Thuram 1.02%
Luis Henrique 2.75%
Mkhitaryan 0.31%
Bonny 0.08%
Carlos Augusto 0.08%
Diouf 0.31%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 52 PARTITE:

LAUTARO 56 PT.
ZIELINSKI 55 PT.
DIMARCO 51 PT.
ESPOSITO 37 PT.
THURAM 35 PT.
BARELLA 30 PT.
SUCIC 28 PT.
CALHANOGLU 25 PT.
CARLOS AUGUSTO 20 PT.
AKANJI E BISSECK 17 PT.
LUIS HENRIQUE 15 PT.
DIOUF, BASTONI E J. MARTINEZ 12 PT.
DUMFRIES 11 PT.
BONNY 9 PT.
MKHITARYAN 7 PT.
KAMATE 5 PT.
DE VRIJ 4 PT.
DARMIAN 3 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Sab 16 maggio 2026 alle 22:54
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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