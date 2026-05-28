Ultima partita di campionato e ultimo sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro. In merito al 3-3 di Bologna, i lettori di FcInterNews.it hanno eletto senza mezzi termini Andy Diouf migliore in campo. Al secondo posto l'esordiente Luka Topalovic, che ha anticipato di pochissimi punti percentuali Federico Dimarco. A seguire le classifiche di turno e generale del premio, in attesa del playoff finale

Martinez 1.24%
Bisseck 0.57%
De Vrij 0.19%
Carlos Augusto 1.82%
Diouf 76.56%
Barella 0.77%
Zielinski 0.29%
Sucic 0.57%
Dimarco 6.22%
Lautaro 0.77%
Esposito 2.58%
Bonny 0.10%
Mkhitaryan 1.05%
Luis Henrique 0.19%
Cocchi 0.77%
Topalovic 6.32%
 

CLASSIFICA GENERALE DOPO 54 PARTITE:

LAUTARO 56 PT.
ZIELINSKI 55 PT.
DIMARCO 52 PT.
ESPOSITO 37 PT.
THURAM 35 PT.
SUCIC 31 PT.
BARELLA 30 PT.
CALHANOGLU 25 PT.
DIOUF 22 PT.
CARLOS AUGUSTO 20 PT.
AKANJI E BISSECK 17 PT.
LUIS HENRIQUE 15 PT.
BASTONI E J. MARTINEZ 12 PT.
DUMFRIES 11 PT.
BONNY 9 PT.
MKHITARYAN 7 PT.
KAMATE 5 PT.
DE VRIJ 4 PT.
DARMIAN 3 PT.
MOSCONI 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Gio 28 maggio 2026 alle 16:44
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.