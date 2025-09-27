L'Inter supera 2-0 alla Unipol Domus Arena il Cagliari, con una rete per tempo. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo nella trasferta sarda, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Sab 27 settembre 2025 alle 23:03
Autore: Redazione FcInterNews.it
