Con una grande prova di forza e personalità l'Inter supera l'Ajax in trasferta per 2-0 nella partita d'esordio in questa Champions League. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo nella partita dell'Amsterdam Arena, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

Data: Mer 17 settembre 2025 alle 22:59
Autore: Redazione FcInterNews.it
