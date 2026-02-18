Esiste una piccola percentuale che Bodo/Glimt-Inter non si possa disputare stasera alle 21 all’Aspmyra Stadion, come da programma. Il problema è il manto erboso sintetico, non ancora in stato ideale, che il club norvegese sta cercando in queste ore di rendere più adeguato possibile con i propri addetti, intenti a sistemare soprattutto le fasce laterali dove si è creata una serie di avvallamenti, provocati dall'uso dei macchinari destinati a liberare il campo dalla neve. Ovviamente si tratta di una condizione che mette a repentaglio l'incolumità dei calciatori, da qui le perplessità della società nerazzurra.

Prima del fischio d'inizio la squadra arbitrale ispezionerà il terreno come d'abitudine e in quel momento arriverà la decisione finale sulla praticabilità del manto sintetico. Nessun allarmismo comunque, c'è grande fiducia che gli interventi di queste ore risolvano definitivamente le problematiche emerse.