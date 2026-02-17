"Fa solo che piacere" è il primo commento che Alessandro Del Piero, dagli studi di Sky Sport, rilascia dopo aver ascoltato le parole di Alessandro Bastoni, che oggi si è scusato pubblicamente dopo quanto successo sabato sera durante Inter-Juventus (RILEGGI QUI): "Nelle esagerazioni che capitano in campo poi uno a mente fredda ci ragiona e ammette le scuse. Questa cosa gli fa onore. Non credo alla gente perfetta, ma tramite gli errori si può migliorare. Questo è il concetto".

L'ex capitano della Juventus si esprime poi sulle critiche del sindaco di Milanio, Beppe Sala (RILEGGI QUI): "Sono rimasto sorpreso, anche perché io non citato direttamente Bastoni. Io ho cercato sempre di rispondere in campo, non mi sono mai messo a discutere pubblicamente con un tifoso. Rispetto Sala che è un sindaco e non mi sembra il caso di discuetere di calcio con lui, avrà cose più importanti a cui pensare. Mi fa piacere che abbiamo perso del tempo a cercare dei miei video sui social".