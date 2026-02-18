Il Milan ha le sue chance di raggiungere l'Inter e competere per la vittoria dello Scudetto. Ne è convinto Andrea D'Amico, noto agente, che intervistato da Milan News si è così espresso: "Se il Milan trova stabilità mentale prima ancora che tattica, può rientrare nella corsa. Ma deve smettere di vivere a strappi perché il campionato non premia i picchi, bensì l’equilibrio.La squadra rossonera ha bisogno che i suoi giocatori importanti dimostrino di valere il loro stipendio. Uno come Leao deve fare la differenza, deve avere continuità. Non può permettersi di camminare in campo".
Mer 18 febbraio 2026
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
