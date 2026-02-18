Il Milan ha le sue chance di raggiungere l'Inter e competere per la vittoria dello Scudetto. Ne è convinto Andrea D'Amico, noto agente, che intervistato da Milan News si è così espresso: "Se il Milan trova stabilità mentale prima ancora che tattica, può rientrare nella corsa. Ma deve smettere di vivere a strappi perché il campionato non premia i picchi, bensì l’equilibrio.La squadra rossonera ha bisogno che i suoi giocatori importanti dimostrino di valere il loro stipendio. Uno come Leao deve fare la differenza, deve avere continuità. Non può permettersi di camminare in campo".