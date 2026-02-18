La sfida al Bodo Glimt è la prima di una serie di gare fondamentali per l'Inter nei prossimi 17-18 giorni. Come riporta Tuttosport, ci saranno sei gare in cui ci si giocherà il passaggio agli ottavi di Champions League e una bella fetta di scudetto e dell'eventuale finale di Coppa Italia.

Si parte oggi, quindi, poi sabato a Lecce e il 24 di nuovo il Bodo Glimt al Meazza. Quindi ancora a San Siro col Genoa il 28, il 3 a Como coi lariani per l'andata delle semifinali di Coppa Italia e l'8 marzo (data da ufficializzare) il derby della Madonnina.

L'anno scorso i guai si concentrarono in pochi giorni di aprile, dal 20 con l'1-0 del Bologna al 27 contro la Roma (sempre 1-0 per gli avversari) passando per il 3-0 col Milan del 23 in Coppa Italia. La squadra perse però punti anche a febbraio in un periodo denso di impegni contro squadre di prima fascia: il ko per 3-0 a Firenze del 6 febbraio, quello per 1-0 a Torino con la Juventus, l'1-1 nel derby col Milan e quello di Napoli del 1° marzo, oltre a un quarto di finale vinto con la Lazio.