Una coppia d'attacco quasi inedita per affrontare il Bodo Glimt. Secondo Tuttosport, infatti, l'Inter partirà questa sera in Champions con Pio Esposito e Thuram davanti. Tanti i ballottaggi, tanti i dubbi. Davanti a Sommer dovrebbero agire Akanji (o Bisseck), De Vrij (o Acerbi) e Bastoni.

A centrocampo gli esterni saranno Luis Henrique e Carlos Augusto (o Dimarco) con Sucic, Barella e Mkhitaryan in mezzo, con Zielinski lasciato inizialmente a riposo e Diouf che scalpita. Quindi la coppia offensiva formata dall'azzurro e dal francese.