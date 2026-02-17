Possono tentare di fuorviare l'utenza nerazzurra con le argomentazioni (parola grossa!) più disparate, immaginando di aver a che fare con dei gonzi, con dei baluba con l'anello al naso o, peggio, con degli smemorati totali. Un'illusione più pia solo di Francesco Esposito... Nell'assortito calderone domenicale di moralizzatori specializzati, di dispensatori di doppiopesismo generici e di stigmatizzatori un tanto al chilo meritano (si fa per dire!) una qualche citazione almeno 3 soggetti. Tipo il Direttore di Tuttosport Guido Vaciago che ha blandito la sostituzione di Bastoni ordinata da Chivu nell'intervallo, come "un apprezzabile ESERCIZIO DI PUDORE", ma scaduto a "FOGLIA DI FICO che conferma l’esistenza di qualcosa da nascondere". Con costui fintamente dimentico della stessa identica mossa preventiva operata con Lichtsteiner da Angelo Alessio - vice di Conte (tecnico bianconero ancora non in panchina a causa di una squalifica di 10 mesi per omessa denuncia, poi ridotta a 4) - in quell'altrettanto ordalico Juve-Inter 1-3 del novembre 2012. Oppure tipo l'editorialista di TMW Luca Calamai, ex Gazzetta, che ha cianciato di "ESPULSIONE MORALE" del 95 nerazzurro che "non basta", sollecitando Gattuso - Ct per caso, col monogramma anagrafico di G.G., 'rivelatore' di un supposto culto della personalità altrui - ad inibirlo, ipocritamente, dalla Nazionale. Oppure tipo l'ormai noto avvelenatore di pozzi nerazzurri, l'editorialista della rosea Sebastiano Vernazza che - forse(?) per portare acqua al mulino di certi dirimpettai rossoneri del presente (Saelemaekers e Gimenez su tutti...) o anche di un passato recente (Hernandez) - si è permesso di scrivere questa emerita 'bestialità' non trovando, lo scrivente, migliore eufemismo per definirla: "Da ieri sera, Bastoni ha appiccicato addosso il bollino di simulatore e si imbatterà in arbitri diffidenti, poco disposti a credergli". La classica pronuncia che avrebbe tutte le 'sembianze' per denotare un giornalista che farebbe una fatica boia a (tentare di) celare le sue smaccate 'simpatie/antipatie' pallonare, resa pubblica attraverso un articolo financo a pagamento nella versione online della Gazzetta Sportiva. Eppure ci avevano sempre raccontato che i giornalisti dovrebbero limitarsi a riportare i fatti, senza dunque abbandonarsi a qualsiasi tipo di giudizio, men che meno a formulare ipotesi insulse. Tipo quella su Bastoni, in quanto del tutto decontestualizzata dal percorso curricolare finora specchiato del giocatore nerazzurro, finito suo malgrado vittima della più becera gogna sia mediatica che social.
Ma nessuno di lorsignori può azzardarsi a rimuovere quelle pur caustiche sensazioni maturate subito dopo la fine di Inter-Juve 3 a 2. Allorché dovrebbe essere venuto facile a qualunque utente nerazzurro - cinefilo o meno - ricordare le parole pronunciate dal compianto Robert Duvall (scomparso proprio in queste ore) in una delle scene più iconiche di 'Apocalipse Now': "Mi piace l'odore del napalm al mattino". Tale era infatti il senso di desolazione e di trapasso sportivo altrui (con 15 punti di condanna all'oblio stagionale...) che i nerazzurri avevano appena inferto ai rivali più temuti di sempre. E non sarebbe nemmeno tollerabile star lì a sindacare cinematograficamente sulla (in)congruenza temporale di quella parte di giornata teatro dell'epica sfida. Ben sapendo che certe battaglie pallonare - specie se cariche di storia come il derby d'Italia - si combattono, da che pay TV è pay TV, al calar delle tenebre e non certo allo spuntare delle prime luci dell'alba...
E si può pure star certi che il regista di quella pellicola, Francis Ford Coppola, non ne farebbe una questione di lesa sceneggiatura, pure a prescindere dai colori della sua eventuale squadra del cuore.
Orlando Pan
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Calci & Parole
Altre notizie
- 23:45 Top 11 Serie A Women - Bartoli, Magull e Vilhjalsmdottir le rappresentanti dell'Inter di Piovani
- 23:30 Sky festeggia il record di ascolti per Inter-Juve: oltre 1,5 milioni di utenti collegati
- 23:20 L'Atalanta soccombe al muro giallo di Dortmund. Real, prima rivincita sul Benfica. Il PSG rimonta il Monaco
- 23:02 Inter-Juventus come 'Apocalipse Now'? Ai tifosi nerazzurri piace "l'odore del napalm" alla sera
- 22:48 Sky - Verso Bodo/Glimt-Inter, Chivu pensa a delle novità di formazione in tutti i reparti: la probabile
- 22:34 videoLe scuse di Bastoni e le domande 'amletiche' di Chivu: cade la maschera sull'ipocrisia del calcio italiano
- 22:20 Scontri Genoa-Inter, la Digos del capoluogo ligure ha eseguito oggi altri quattro arresti
- 22:06 A. Canovi: "Quante simulazioni in campo? È un fatto anche di allenatori e non parlo solo di Chivu"
- 21:52 Rabbia, frustrazione e giustizialismo riversati addosso a Bastoni. Quando il tifo prevale su responsabilità e coerenza
- 21:37 Evani: "L'Inter ha tante sicurezze e una rosa forte. Il Milan ha un vantaggio e deve sfruttarlo"
- 21:24 Kalulu sui fatti del derby d'Italia: "Meglio non parlare, dico solo peccato. Perdono Bastoni, bisogna andare avanti"
- 21:09 Bastoni a ITV: "Clima e campo sintetico elementi di difficoltà. Ma non saranno alibi e siamo pronti"
- 20:54 L'AIA al fianco di La Penna e Bastoni: "Minacce gravissime. Un errore non può diventare una campagna d'odio"
- 20:40 Playoff Champions League, il Galatasaray annienta la Juventus: Lang guida la manita con una doppietta
- 20:26 Chivu a ITV: "Sarà una partita difficile ma non dovremo cercare scuse e pensare a noi ed essere pronti"
- 20:12 La 'BordoCam' di Inter-Juve - Mkhitaryan a Frattesi: "Non c'è il giallo su Kalulu". E la faccia del compagno dice tutto
- 19:58 Playoff Mondiali, a Bergamo tutto esaurito per Italia-Irlanda del Nord. Gattuso: "Scenderete in campo con noi"
- 19:43 Inter-Juventus, nessun dubbio su Zielinski. Premiato Bastoni: secondo posto
- 19:29 Del Piero: "Bastoni ha chiesto scusa, questo gli fa onore. Sala? Sono rimasto sorpreso"
- 19:14 Lega Serie A compra il 51% di Fantacalcio, anche l'Inter ha votato a favore dell'operazione
- 19:00 Rivivi la diretta! BASTONI ammette e dà una LEZIONE a tutti! Chivu SHOW, la VIGILIA di BODO-INTER: le ULTIME
- 18:54 Comolli: "Accetterò il verdetto del giudice. Bastoni ha voluto chiedere scusa lui, non commento. A Marotta non rispondo"
- 18:40 Spalletti mette fine alle polemiche: "Juventus-Inter? Abbiamo già lasciato alle spalle quello che è stato"
- 18:26 Juventus, Yildiz: "Contro l'Inter dopo il rosso è stato molto difficile, ma abbiamo fatto una grande prestazione"
- 18:12 Qui Lecce - Squadra subito in campo dopo la vittoria di Cagliari: personalizzato per Berisha, assente Camarda
- 17:59 FOTO - Bastoni parla alla stampa dopo il 'caso Kalulu': anche Lautaro e Barella in conferenza accanto al compagno
- 17:45 Salvini: "San Siro è una parte di me, è straordinario. Ma ormai servono stadi nuovi e più efficienti"
- 17:30 Chivu in conferenza: "Spalletti? Non rispondo agli altri. Abbiamo subito un torto a Napoli e nessuno ha detto niente"
- 17:25 Bastoni in conferenza: "Voglio giocare, sto bene mentalmente. Su di me finto perbenismo e tanta ipocrisia"
- 17:21 Chivu a Sky Sport: "Inter-Juve? Io ho detto la mia e la mantengo. Calha dovrebbe rientrare la settimana prossima"
- 17:15 Bastoni a Sky: "Mi prendo mie responsabilità, dispiaciuto per il mio comportamento. Ho il dovere di riconoscere l'errore"
- 17:02 'Cancelleria' bianconera: dopo averle provate tutte per Mateta ('punta spezzata'...), magari speravano di rifarsi con La Penna. Spiaze!
- 16:48 Sorrentino: "Bastoni massacrato troppo. Ricordo Chiellini esultare dopo un gol mentre ero a terra svenuto"
- 16:33 Adani: "Bastoni-Kalulu, Chivu ha sbagliato a fare quelle dichiarazioni. Ma non voglio fare la morale"
- 16:19 Leko, all. Brugge: "Stankovic avrà sicuramente una grande carriera. Questo club perfetto per lui"
- 16:04 Thomassen, CEO Bodo/Glimt: "Inter il meglio del meglio, ma essere underdog può essere un vantaggio"
- 15:50 Il quotidiano norvegese Avisa Nordland: "A Bodo il 'truffatore' Bastoni. In Inter-Juve esempio della cultura italiana"
- 15:36 Open VAR, De Marco: "Su Kalulu contatto lieve, ci può stare la simulazione di Bastoni. Mckennie-C. Augusto, decisione corretta"
- 15:22 Giudice sportivo, dieci giocatori squalificati: stop di due turni a Orban 'per espressione ingiuriosa' a Pairetto
- 15:07 Como, Fabregas: "L'Inter la più forte in Italia. Contro il Milan proveremo a fare una grandissima gara"
- 14:53 Bodø/Glimt, l'allenatore Knutsen: "Inter una delle squadre europee top. E siamo consapevoli del loro cinismo"
- 14:37 Bodo/Glimt, Aleesami: "Bastoni? Sono juventino da piccolo, è stato brutto. Però lui è stato più intelligente"
- 14:23 Bodø/Glimt, Gundersen: "Domani la sfida più dura mai affrontata. Le italiane sono ciniche e usano dei 'trucchi'"
- 14:09 Compagnoni: "Bastoni fuori dalla Nazionale? Se togliamo tutti i simulatori a 23 non arriviamo"
- 13:55 UEFA, VAR e simulazioni all'ordine del giorno. Rosetti: "Tecnologia eccellente per le decisioni oggettive"
- 13:40 Ospitaletto, il tecnico Quaresmini preferisce parlare di campo: "Inter U23 con valori importanti, sono contento"
- 13:25 Giudice sportivo, Comolli e Chiellini inibiti. Stop di un turno per Barella e Calhanoglu, Bastoni entra in diffida
- 13:11 Colonnese: "Simulazione di Bastoni, dallo stadio non c'era quella sensazione. Sto zitto, ma nel '98 dovevamo accettare tutto?"
- 12:56 Bookies - Champions, Inter favorita sul Bodo/Glimt. Hoegh e Hauge i principali pericoli
- 12:43 Paparesta: "Moggi a Reggio Calabria fece un decimo di quello che ha fatto Comolli a San Siro"
- 12:29 Allegri: "Scudetto, Inter ancora più favorita. Espulsione d Kalulu come il gol di Muntari? Un episodio non condiziona il campionato"
- 12:14 Trevisani: "Non ho difeso Bastoni: per me va squalificato e multato. Ma il problema è un altro"
- 12:00 BODO-INTER, la VIGILIA. BASTONI parla in CONFERENZA, si ferma ancora CALHA! Out anche FRATTESI
- 11:45 Lecce-Inter, la Prefettura di Lecce ha disposto la chiusura del settore ospiti del 'Via del Mare'
- 11:30 Verini (Comitato ultras e criminalità): "Marotta padrino intoccabile? Saviano ha sbagliato. Paragonare un'ammonizione a Gomorra..."
- 11:16 Siebert arbitro di Bodo/Glimt-Inter: sarà il terzo precedente coi nerazzurri per l'arbitro tedesco
- 11:02 Montella: "La Juve non vince da 6 anni, i 15 punti dall'Inter sono tanti. Su Calhanoglu..."
- 10:48 Bodø/Glimt, Berg: "Inter tra le migliori, ma tutto può succedere. Temo Lautaro, Esposito è un talento. E occhio a Strand"
- 10:34 Musso, ds Ospitaletto contro Vecchi: "Arbitraggio scandaloso, Inter ha valori ma..."
- 10:25 videoL'arrivo del gruppo nerazzurro a Malpensa: inizia la missione Bodo/Glimt
- 10:20 Corsera - Bastoni-Kalulu, ecco cos'ha fatto Chivu col giocatore nerazzurro: il retroscena
- 10:06 TS - Juve sorpresa dalle parole di Marotta: ecco perché. Ma i rapporti tra i due club...
- 09:52 TS - Arbitri sempre più vicini al commissariamento: Gravina pronto alla riforma sul professionismo
- 09:38 TS - Chivu, quanti dubbi per Bodo-Inter: tutti i ballottaggi per il tecnico
- 09:24 Bodo/Glimt-Inter, Chivu perde i pezzi a centrocampo: rimangono a casa Calhanoglu e Frattesi. Le motivazioni
- 09:10 CdS - Verso la Champions: quante insidie per l'Inter in Norvegia!
- 08:56 CdS - Bastoni in conferenza e poi in campo: Chivu non ci rinuncia
- 08:42 GdS - Caos nel tunnel di San Siro: oggi le sanzioni del giudice. Comolli e Chiellini a rischio, da valutare Ferri e Spalletti
- 08:28 GdS - C'è il Bodø: Chivu va già oltre il caso Bastoni. La priorità ora è il campo