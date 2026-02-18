"Prima di voltare pagina, Cristian Chivu ha voluto puntualizzare un paio di cose. La conferenza stampa alla vigilia di Bodø-Inter è servita per rispondere anche alle critiche di questi giorni, sulla falsariga dell'intervento di Marotta". Questo il commento del Corsport alle parole dure del tecnico nerazzurro.

Chivu ieri ha punto i detrattori: "Bisogna smetterla di lamentarsi sempre, di fare i moralisti. Ogni domenica c'è un caso del genere, dai tempi del gol di mano di Maradona. Anche noi abbiamo subito un torto a Napoli, lo dico per la prima volta, e nessuno si è offeso o fatto questo tipo di critica. Io ho detto la mia dopo la partita e la mantengo. Quello che ho visto è la realtà, poi se vogliamo girarla come vogliamo è diverso. Spalletti? Non mi interessa quello che si dice dove c'è magari frustrazione e non sono in grado di gestirla".