Partita giudicata a rischio e niente trasferta per i tifosi del Genoa in occasione della partita contro l'Inter, in agenda il prossimo 28 febbraio alle 20.45 al Meazza. Lo ha stabilito il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, dopo avere ascoltato il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Nel dettaglio, sarà vietata la vendita di tagliandi ai residenti a Genova e provincia. Il motivo va ricercato nella partita tra rossoblu e nerazzurri del 14 dicembre 2025, quando si verificarono scontri tra le rispettive tifoserie.