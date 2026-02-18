Hakan Calhanoglu è a rischio anche per la gara di ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt. Il giocatore è stato infatti colpito da un affaticamento muscolare al quadricipite della gamba destra. Contro il Lecce sarebbe stato comunque squalificato, ma secondo Tuttosport c'è la possibilità che salti anche la gara successiva contro i norvegesi.