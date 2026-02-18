Henrikh Mkhitaryan si sofferma con Amazon Prime Video per offrire le sue sensazioni a ridosso del kick-off di Bodo/Glimt-Inter, match d'andata dei playoff di Champions League: "Questo è un campo brutto su cui giocare, qui ci sono stato due volte e ho avuto due esperienze brutte (con la Roma, ndr) - le parole dell'armeno -. Sarà difficile, ma dovremo fare del nostro meglio anche in vista del ritorno. Vogliamo avere un vantaggio".

Cosa bisogna fare per vincere?

"Non fare gli errori che hanno fatto gli avversari del Bodo in precedenza, dobbiamo provare a fargli male".

Come state mentalmente?

"Vediamo tra qualche minuto, entreremo in campo per fare del nostro meglio. Siamo pronti".