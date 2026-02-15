L'Inter cade in casa contro una feroce Roma che approfitta degli errori dei ragazzi di Carbone e si prendono il primo posto in classifica di Primavera 1. Secondo ko consecutivo per i nerazzurrini dell'Under 20 che dopo aver salutato la Coppa Italia per mano del Milan non trovano la vittoria della risalita e al contrario stendono il tappeto rosso per la vetta della classifica ai giallorossi di Guidi. Giornata no per Kukulis che lascia i compagni in inferiorità numerica complicando loro la vita. Non basta il tentativo di salvezza servito da Zouin, unica vera nota positiva della squadra di casa che non registra però nessun rising star in un match che getta ombre e rende difficile brillare ai ragazzi di casa.

UP

ZOUIN - Unica vera nota positiva della giornata per Carbone e i suoi: il 7 di casa trova il gol del vantaggio e accorcia le distanze a fine primo tempo, illudendo due volte su due i nerazzurri. La prima volta con un gol che sembra mettere l'Inter in posizione di vantaggio, la seconda che sembra calare una scialuppa di salvataggio che i compagni poi fanno naufragare.

DOWN

KUKULIS - È senza dubbio il peggiore dei ragazzi di casa. Il 25 dell'Inter, che aveva pure avuto qualche buona iniziativa prima di colpire Terlizzi al volto con una gomitata, si fa espellere con rosso diretto che complica ulteriormente una partita già in salita per i compagni che pagano l'uomo in meno e sprofondano.

TAHO - Giornata nera anche per il portiere di Carbone che fa malissimo sul secondo gol dei giallorossi, frame emblema di una gara dove non scende praticamente in campo e finisce impallinato dai capitolini.

CARBONE - Nelle note negative ci finisce di diritto anche il tecnico nerazzurro che tenta di innescare un'inversione di marcia salva-gara con i cambi ma non riesce mai a fornire ai suoi l'arma che possa aiutarli a galleggiare ed evitare il naufragio. Buona la reazione dei suoi a fine primo tempo e nelle prime battute della ripresa, se vuole un appiglio di consolazione al quale aggrapparsi.