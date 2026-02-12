La Juventus Primavera ha la meglio sui pari età dell'Inter per la terza volta in stagione, riuscendo - dopo i successi in campionato - a imporsi anche in Coppa Italia con un 3-0 che vale la semifinale. Per la gioia di Simone Padoin: "Siamo molto soddisfatti di questo passaggio del turno - ha ammesso il tecnico dei bianconeri ai canali ufficiali del club -. Sono molto contento dei ragazzi per quanto riguarda la compattezza di squadra, era un aspetto che gli avevo chiesto di curare nel dettaglio perché quando si gioca contro squadre di grande qualità, secondo me, è giusto avere anche l'umiltà di lasciare loro la palla e difendersi in maniera compatta. Sapevamo che, se fossimo stati bravi a difenderci, una volta recuperata palla avremmo potuto colpirli, e così è stato. Sono veramente contento della disponibilità che hanno dato tutti i giocatori, anche e soprattutto gli attaccanti, nel dare una mano ai compagni e poi nel ripartire con qualità. Abbiamo giocato da squadra e abbiamo saputo colpire nei momenti giusti. C'è felicità per la prestazione che si è vista durante tutto l'arco della gara e felicità per questo risultato, perché ci permette di andare a giocarci una semifinale di Coppa Italia contro una squadra forte come il Parma. Adesso dobbiamo tornare a pensare al campionato perché abbiamo, a mio giudizio, la partita più complicata di questa settimana contro una squadra come il Monza che ha sempre fatto molto bene fuori casa e dobbiamo farci trovare pronti per affrontare al meglio questa avversaria".