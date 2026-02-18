Haitam Aleesami, centrocampista del Bodo Glimt ed ex giocatore del Palermo, parla ancora un ottimo italiano e lo conferma nell'intervista rilasciata a Prime Video in vista della sfida con l'Inter. "Cerchiamo sempre di fare una buona prestazione, più che di vincere. Ci togliamo l'ansia del risultato. La squadra è forte, il collettivo è forte. Abbiamo visto nelle ultime settimane che possiamo battere tutti, anche il Manchester City o l'Atletico Madrid. Siamo qui, affrontiamo un'altra squadra veramente forte.
"Condizioni diverse? Sul sintetico la palla viaggia più veloce, sarà un po' diverso soprattutto per l'Inter ma alla fine è lo stesso sport. Hanno avuto un giorno per provarlo, ma è un po' diverso. Se non sei abituato forse ti condiziona un po' ma non troppo".
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie
