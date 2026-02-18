Il modello Bodø/Glimt sta riscuotendo tantissimo successo negli ultimi anni. Un club passato in 9 anni dalla seconda serie a essere ben 4 volte campione di Norvegia.

Havard Sakariassen, direttore sportivo del club, ne parla alla Gazzetta dello Sport: "Qui diciamo “varres mate”. “Il nostro metodo”. Quando scegliamo un giocatore lo facciamo anche grazie al “fattore X” - racconta -. Ci concentriamo sulla prestazione facciamo leva sull’identità".

L'algoritmo vince. Come svela la rosea, il Bodø/Glimt ha sviluppato una società (Fokus) che contribuisce a raccogliere informazioni. Ne fanno parte anche Viking - ultimi campioni di Norvegia - e Brann. Poi c’è l’aspetto mentale. "Tutto ciò che ci è successo è merito del lavoro - sostiene Sakariassen -. Qui i giocatori sentono il senso di essere di Bodø. Hauge, Berg, Saltnes sono figli della città".