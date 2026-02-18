Sky Sport conferma le indiscrezioni di formazione che aveva dato alla vigilia di Bodo-Inter: Matteo Darmian potrebbe essere la carta a sorpresa che si giocherà Cristian Chivu questa sera. In attesa della riunione tecnica che chiarirà le scelte dell'allenatore romeno, i colleghi ipotizzano l'ex Manchester United e Torino come quinto a destra in un centrocampo composto dal tridente Sucic-Barella-Mkhitaryan con Carlos Augusto sulla corsia opposta. In difesa, davanti a Sommer, ci saranno Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni e, forse, Yann Bisseck, sul quale resta un punto di domanda. In attacco, infine, largo a Francesco Pio Esposito che sarà affiancato da Lautaro Martinez, in vantaggio su Marcus Thuram.