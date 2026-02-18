Alessandro Bastoni ci ha messo la faccia e ieri ha accompagnato Chivu in conferenza stampa soprattutto per chiarire l'episodio tanto discusso del match con la Juve di sabato. Ma quello del difensore interista non è stato solo un mea culpa: "Un essere umano deve avere il diritto di sbagliare ma deve avere anche il dovere di riconoscere questo errore, io sono qua per questo", ha detto

"Bastoni non ha fatto sconti a se stesso, ha mostrato dispiacere sincero, ma senza scusarsi in ginocchio sui ceci e senza farsi travolgere da quel venticello che ha chiamato più volte “perbenismo” - racconta la Gazzetta -. In questo alto volume, in tanto rumore oltre misura, per Bastoni tapparsi le orecchie è stato comunque particolarmente complesso: «Ho notato anche tanta falsità, tanta ipocrisia, tanto finto perbenismo – ha aggiunto -. Ho ascoltato addetti ai lavori dire cose che non stanno né in cielo né in terra, però ringrazio chi ha detto la verità, che ho sbagliato e sono stato… uno stupido». Per scacciare i pensieri più pesanti, ha tenuto molto a salvaguardare anche la propria salute mentale, concetto mai scontato su questi schermi. Insomma, Ale sta bene, è rimasto lucido nonostante tutto, e non avrà strascichi in Champions".