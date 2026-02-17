La Gazzetta dello Sport avvisa: "Sul referto dell’arbitro Federico La Penna di Roma c’è tutto. Quello che è accaduto nel tunnel verso gli spogliatoi, al termine del primo tempo di Inter-Juventus, è stato riportato in modo dettagliato dal direttore di gara al Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, che oggi intorno all’ora di pranzo si pronuncerà sanzionando chi, secondo quelli che sono i suoi riscontri, si è reso colpevole di una violazione del Codice di Giustizia Sportiva".

Rischiano tanto l’amministratore delegato bianconero Damien Comolli e il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini, totalmente fuori dai gangheri per il rosso a Kalulu al rientro negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti. "Minuti in cui, senza l’intervento della sicurezza, sarebbe stato difficile evitare il contatto fisico", spiega la rosea. Pesante il comportamento dei due dirigenti bianconeri: secondo la ricostruzione, infatti, sembra che l’a.d. abbia per un attimo perso la testa, mentre Chiellini si sarebbe limitato a qualche insulto. Se questo scenario dovesse essere confermato, la sanzione per Comolli sarà inevitabilmente più importante di quella per l’ex difensore. "Al momento si parla di un’inibizione (questo il termine per definire la squalifica di un dirigente) piuttosto ridotta, ma non è escluso nemmeno che ci si possa limitare ad una multa di un certo peso. Resta da capire se verranno presi provvedimenti verso il team manager nerazzurro Riccardo Ferri: alcuni dei presenti raccontano di un faccia a faccia poco tenero con il direttore tecnico della Juve François Modesto, ma su questo fronte non filtrano indiscrezioni", si legge.

Su Spalletti, invece, pare confermato l'iniziale alterco con Marotta, che però era distante in quel momento. Poi, dopo lo sfogo, il tecnico toscano avrebbe provato a calmare gli animi e, quindi, dovrebbe poter evitare la sanzione. "Quello che è successo nel tunnel non solo è stato refertato da La Penna, ma esiste un dettagliato rapporto che gli ispettori federali hanno fatto avere già domenica mattina al capo della Procura Figc Giuseppe Chinè, che ha come da prassi trasmesso tutto al Giudice Sportivo, senza però formulare alcuna richiesta di sanzione (in questo caso non gli spetta). Non è escluso che Mastrandrea possa chiedere un supplemento di indagine alla Procura, ma i testimoni in quel momento erano talmente tanti che è più che probabile che la vicenda si chiuda oggi", spiega la rosea.