In vista della sfida di questa sera tra il Bodo/Glimt e l'Inter gli esperti propongono la loro previsione per la serata che vede i nerazzurri favoriti sui norvegesi: la squadra di Chivu è in lavagna a 1,70, è nettamente inferiore la fiducia attribuita alla squadra di casa, data a 4,60. Pareggio invece fissato a 4,10. Secondo BetFlag inoltre è sceso a 4,55 l'1 del primo tempo, moltiplica per 2,55 l’X e per 2,20 il 2. A 1,95, infine, è bancato il 2 della seconda frazione di gioco, l’X è consigliato a 2,95 e l’1 a 4,25.

