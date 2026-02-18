Come conferma il Corsport, la trasferta in terra norvegese è cominciata con una nuova emergenza a centrocampo, visto che sia Calhanoglu sia Frattesi sono rimasti a Milano: il primo per un affaticamento al quadricipite della gamba destra - rientro tra il ritorno con il Bodø/Glimt di martedì prossimo e la sfida con il Genoa del 28 febbraio -, il secondo per un problema gastrointestinale con febbre.

Il turco sarebbe dovuto essere titolare, considerando la squalifica in campionato: Chivu rimescola le carte e pensa a Barella in regia, con Zielinski a tirare il fiato. In attacco - secondo il quotidiano romano - Thuram favorito su Lautaro per far coppia con Esposito. Carlos Augusto in difesa, da capire se uno tra Bisseck e Akanji è candidato a lasciare spazio a uno tra De Vrij e Acerbi.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Esposito.