Doppia defezione per Cristian Chivu alla vigilia di Bodo Glimt-Inter. Il tecnico nerazzurro non avrà a disposizione né Hakan Calhanoglu per un affaticamento muscolare al quadricipite della gamba destra (non si vogliono correre rischi considerato il campo sintetico) né Davide Frattesi, colpito da sindrome gastrointestinale con febbre. 

A centrocampo, secondo quanto raccolto da FcInterNews.it, è stato convocato Leonardo Bovo, proprio in virtù dell'emergenza che si è venuta a creare in vista di domani sera.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 17 febbraio 2026 alle 09:24
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print