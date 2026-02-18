In attesa del match di questa sera contro il Bodo/Glimt, l’Inter scalda i motori rendendo pubblico il backstage del ‘Trip to Bodo’, il videoclip creato dal club nerazzurro a proposito del viaggio verso la città norvegese. Un ‘film’ diretto da Marcus Thuram. L’attaccante francese detta le linee guida da ‘impartire’ al reparto social per la realizzazione del video.



Dai consigli per il vestiario, rigidamente pesante e il più possibile anti-freddo, passando per le indicazioni per i cameraman a proposito dei movimenti della macchina da presa e le inquadrature, i soggetti da ritrarre e come non focalizzarsi sul cielo alla ricerca di uno spettacolo di luci dell’aurora boreale. Spazio anche ai consigli culinari e l’attaccante francese consiglia merluzzo skrei, tipico piatto norvegese. Poi però il diktat principale: "Finire il video allo stadio, così potremo essere pronti per la partita".