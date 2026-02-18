Saranno circa 300 i tifosi interisti in arrivo dall'Italia per sostenere l'Inter, a cui si aggiungeranno i sostenitori dell'Inter Club Norvegia. "Saremo oltre 400 allo stadio", dice il presidente Daniel a La Repubblica. "Per me, che ho giocato nel Tromsø, è come un derby", dice invece Tobias.

Pochi e costosi gli alberghi, alcuni tifosi (si legge) dormiranno su una vecchia nave ormeggiata in porto e trasformata in ostello...