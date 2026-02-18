Alessandro Bastoni parla a Prime Video a pochi giorni da Inter-Juventus e nel giorno di Bodo Glimt-Inter. "Mi sono preso un paio di giorni per riflettere e sentire tutto quel che si è detto. Ci metto la faccia e spiego cosa ho vissuto. Nel momento in cui ho sentito la mano di Kalulu ho accentuato il contatto per trarne vantaggio e lo ammetto, ma la cosa che più mi spiace è la reazione che ho avuto, brutta quanto umana. Al 40' di una partita così importante con tanta tensione avere l'uomo in più rappresentava un vantaggio. Detto questo ho più di 300 partite in carriera e non penso debba essere questo a definire quello che sono come persona".

"Io dico che mi spiace di aver deluso a livello comportamentale quel che la gente si aspetta da me, quello è quel che mi preme. Dal punto di vista del calciatore ognuno è libero di dire quel che vuole, ma mi preme non passare quel che non sono dal punto di vista umano. So chi sono e mi spiace aver deluso la fiducia di queste persone. Switch per il Bodo? Sono abituato, l'odio social fa parte della quotidianità di un calciatore esposto come chi è all'Inter. Siamo allenati per queste situazioni e switchare da una partita all'altra. Ho archiviato quel che è successo. Al di là delle condizioni atmosferiche e del campo il Bodo è forte, lo ha dimostrato a Madrid battendo l'Atletico, ha nazionali norvegesi, ha Hauge che è un ex Milan. Hanno segnato tre gol al City qui. Non è da sottovalutare"