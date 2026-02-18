L'Inter cerca tra i ghiacci norvegesi di mettere subito un'ipoteca sul passaggio agli ottavi di Champions League. Stasera, in casa del Bodø/Glimt, i nerazzurri saranno chiamati a un compito non facile considerando un avversario che, nelle ultime due giornate della fase campionato, è stato capace di battere City e Atletico.

QUI BODØ/GLIMT– L'ultima partita dei gialloneri risale a quasi un mese fa, quando furono capaci di violare il Metropolitano con il punteggio di 2-1: era il 28 gennaio. Il campionato norvegese è finito e l'ha vinto il Viking, davanti proprio alla squadra di Knutsen. Il tecnico 57enne ripartirà dal consolidato 4-3-3 con le solite certezze: il russo Haikin tra i pali, il rapido terzino Sjøvold a destra, Berg in cabina di regia e il temibile Høgh in attacco, accompagnato dal brevilineo Blomberg e dall'ex milanista Hauge.

QUI INTER – Chivu non si snatura e anche oggi opta per un turnover ragionato. Le scelte, peraltro, saranno di nuovo ridotte a centrocampo visti i forfait di Calhanoglu e Frattesi. In regia possibile una maglia per Barella, con Zielinski almeno inizialmente in panchina: il sardo è squalificato in campionato e il polacco sarà imprescindibile sabato a Lecce. In difesa ballottaggio De Vrij-Bisseck, mentre Bastoni partirà certamente dall'inizio. Carlos Augusto si candida per una maglia a sinistra con ancora Luis Henrique sull'altro versante. Sucic e Mkhitaryan saranno le mezzali. In attacco, infine, il tandem Lautaro-Esposito appare favorito su Thuram-Bonny. Ancora indisponibile Dumfries. In panchina anche il giovane regista Bovo.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Fet, Berg, Evjen; Blomberg, Høgh, Hauge.

Panchina: Lyund, Sjong, Nielsen, Aleesami, Klinge, Auklend, Riisnæs, Saltnes, Chooly, Bassi, Määttä, Helmersen.

Allenatore: Knutsen.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bro Hansen.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Darmian, Dimarco, Bovo, Zielinski, Diouf, Bonny, Thuram.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Dumfries, Frattesi, Calhanoglu.

ARBITRO: Siebert.

Assistenti: Seidel e Foltyn.

Quarto ufficiale: Schlager.

Var: Dingert.

Avar: Brisard.

