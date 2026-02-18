Prepariamoci insieme a Bodo Glimt-Inter, andata dei playoff di Champions League. Le ultimissime e la probabile formazione. La Juve crolla dopo le polemiche del Derby d'Italia, oggi in campo anche il Milan contro il Como per il recupero in Serie A.

Il video
Sezione: Web Tv / Data: Mer 18 febbraio 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Print