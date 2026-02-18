"Ho ascoltato attentamente le parole dell’allenatore dell’Inter e non c’entrava niente tirare in ballo mio padre", ha tuonato Diego Maradona Jr a Radio Kiss Kiss, dove il figlio della leggenda del calcio ha risposto a Chivu che ieri in conferenza stampa ha citato il gol di mano di Diego. Citazione che non è piaciuta al il figlio d'arte che ha attaccato l'allenatore nerazzurro: "Questo dimostra la sua pochezza e la pochezza di chi parla ancora di quel gol di mano, dimenticando poi il gol del secolo che fece poco dopo. A prescindere dal tifo, Chivu si sciacquasse la bocca quando parla di mio padre. Da giocatore, se avesse fatto l’1% di ciò che ha fatto mio padre, lo avrei accettato. Ma non è così".