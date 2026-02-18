È arrivata questa mattina la decisione della UEFA di aprire un procedimento disciplinare in seguito ai fatti di ieri tra Vinicius e Prestianni durante Benfica-Real Madrid durante la quale il giocatore di José Mourinho si sarebbe rivolto con appellativi razzisti al brasiliano del Real. A proposito di quanto accaduto,il presidente della FIFA, Gianni Infantino ha detto: "Sono rimasto scioccato e profondamente rattristato nel vedere il presunto episodio di razzismo ai danni di Vinícius Júnior durante la partita di UEFA Champions League tra Benfica e Real Madrid. Non c’è assolutamente spazio per il razzismo nel nostro sport e nella società: è necessario che tutte le parti coinvolte intervengano e chiamino a rispondere i responsabili.

Alla FIFA, attraverso il programma Global Stand Against Racism e il Players’ Voice Panel, siamo impegnati a garantire che giocatori, ufficiali di gara e tifosi siano rispettati e tutelati, e che vengano adottati provvedimenti adeguati quando si verificano episodi di questo tipo. Mi congratulo con l’arbitro François Letexier per aver attivato il protocollo antirazzismo utilizzando il gesto convenzionale con le braccia per fermare la partita e affrontare la situazione. La FIFA e il mondo del calcio esprimono piena solidarietà alle vittime di razzismo e di qualsiasi forma di discriminazione. Continuerò sempre a ribadirlo: No al razzismo! No a ogni forma di discriminazione".