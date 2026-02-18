Dopo l'episodio di ieri sera all'Estadio Da Luz di Lisbona durante Benfica-Real Madrid, playoff d'andata di Champions League, vinto dalle Merengues per 1-0, la UEFA ha deciso di nominare un ispettore etico e disciplinare che analizzi quanto accaduto. Nello specifico, Vinicius Jr., autore tra l'altro del gol decisivo nella ripresa, ha accusato l'argentino Gianluca Prestianni di avergli rivolto insulti a sfondo razzista, al punto da fermare per diversi minuti la partita.

Prestianni si è difeso sostenendo che il brasiliano lo abbia frainteso, ma la UEFA, molto sensibile su certe questioni, ha deciso di muoversi ufficialmente per fare chiarezza.