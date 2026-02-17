"Ovviamente sono molto nervoso dopo quell'episodio", ha ammesso Pierre Kalulu a Sky Sport a proposito di quanto accaduto con Alessandro Bastoni nel derby d'Italia. "Poi sai, quando succedono queste cose è meglio parlare poco perché tanto perché dire troppe cose non serve a niente. Non sarà quindi un discorso che mi riguarda, io devo pensare al campo. Ci sono altre persone che ci pensano, io devo solo difendere e pensare al campo e fare il meglio possibile" ha continuato prima di rispondere sulle scuse del difensore dell'Inter.

Hai sentito le parole di Bastoni? Ha chiesto scusa.

"No, non ho visto né sentito cosa ha detto Bastoni. Sì, lo perdono dentro di me. La partita ormai è andata, all’episodio ci penso pure la sera, ma bisogna andare avanti. Dico solo peccato".