"Domani sarà complicato per vari motivi: il primo perché il Bodo è forte, organizzata e davanti ha giocatori di qualità che in ripartenza possono farti male, e poi per le condizioni atmosferiche, insieme al campo, che sono cose alle quali non sono abituati. Adesso proviamo il campo e vedremo", ha detto Alessandro Bastoni a Inter TV, dove ha presentato la sfida di domani contro la squadra norvegese valida per l'andata dei playoff di Champions League.
Condizionerà la prestazione o sarete pronti?
"Sicuramente non sarà un alibi, siamo venuti apposta stamattina per avere un’idea su come possa essere e valuteremo dopo l’allenamento".
Avete soluzioni diverse in difesa, quanto è importante?
"Molto. Io lo dissi già all’inizio della scorsa stagione quanto fosse importante il cambio e non avere la presunzione di giocarle tutte ma giocare quelle che si gioca e farle bene. È la cosa che il calcio moderno ci impone e siamo pronti per questo".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
