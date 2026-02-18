Saranno 404 i temerari tifosi dell'Inter che hanno deciso di scavalcare il circolo polare artico per assistere alla partita di Champions League contro il Bodo/Glimt. Con la polizia locale pronta ad ogni evenienza, visti anche i recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto il tifo organizzato interista, ricordati (anche con toni piuttosto sprezzanti) dal quotidiano norvegese Dagbladet. Quotidiano che raccoglie anche le parole del capo dello staff del distretto di polizia di Nordland, Bent Are Eilertsen: "Abbiamo preso in considerazione tutti gli scenari, i diversi gruppi di tifosi e gli ultras internamente. Abbiamo il controllo degli hotel di Bodø e il supporto della polizia italiana. C'è un certo numero, circa 50 persone, che consideriamo tifosi ad alto rischio. Se si presentano i peggiori, verranno arrestati".

La via comunque privilegiata sarà quella del dialogo: "Siamo una piccola città con personale ben preparato e disponibile. Quindi cerchiamo di mantenere un basso profilo e di accoglierli con un sorriso. Abbiamo visto che in altri posti tendono a essere più severi, ma la nostra esperienza ci insegna che un ingresso amichevole funziona meglio".