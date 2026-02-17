Alberico Evani, ex centrocampista del Milan e della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Oggi Sport Notizie della corsa per lo Scudetto con focus proprio sui rossoneri: "Già da questa estate lì avevo messi li che si potevano lottare il campionato, chiaramente insieme all’Inter. Hanno un allenatore come Massimiliano Allegri, che conosce bene il calcio ed è pratico ed arriva molto volentieri a risultati importanti. Ultimamente mi sembra anche migliorata nel gioco. L’Inter ha una rosa molto forte, ha tante sicurezze e alternative. Il Milan ha il vantaggio di giocare solo per il campionato e deve sfruttare al massimo questa cosa perché è un buon vantaggio”.