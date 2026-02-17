I playoff di Champions League alzano il sipario a Istanbul, dove il Galatasaray schiaccia la Juventus con un netto 5-2 e complica la qualificazione agli ottavi dei bianconeri, reduci dal ko contro l'Inter.

Il botta e risposta comincia nel primo tempo, quando i padroni di casa si portano in vantaggio con Gabriel Sara per poi incassare la prepotente reazione bianconera con la doppietta di Koopmeiners che manda la squadra di Spalletti in vantaggio all'intervallo. Ad inizio ripresa però la musica cambia: Lang rimette subito il risultato in parità, mentre Sanchez completa la rimonta con l'incornata di testa allo scoccare dell'ora di gioco. Appena 7' Cabal riceve il doppio giallo e lascia la Juve in dieci. Ad un quarto d'ra dalla fine l'ex Napoli si concede anche la gioia della doppietta personale sfruttando l'erroraccio di Kelly. La serata da incubo della Vecchia Signora non è finita qui: a pochi minuti dal triplice fischio arriva anche la manita firmata da Boey.