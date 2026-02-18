Guglielmo Vicario è un nome che resta in cima alla lista dei candidati per il post Yann Sommer che l'Inter sta valutando per la stagione 2026-2027, quando sarà necessario sostituire il portiere svizzero, la cui scadenza del contratto è fissata per il prossimo 30 giugno. Non c'è nulla di concreto , al momento, con il Tottenham a livello di trattative, ma il portiere della nazionale italiana ha già dato totale apertura alla destinazione milanese che poteva raggiungere nell'estate 2023, quella in cui i nerazzurri cedettero Andre Onana allo United puntando proprio su Sommer.