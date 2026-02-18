Che ne pensa delle parole di Chivu? A rispondere a TMW Radio è Simone Braglia che a proposito delle dichiarazioni dell'allenatore dell'Inter dopo i fatti di Inter-Juve ha detto: "Si è parlato tanto di questo caso Bastoni. Condivido certe critiche, sono tutti comportamenti deprecabili, anche quelli della Juve, ma credo che a livello internazionale pagheremo questo modus che tante volte abbiamo. Io dico che è meglio finirla lì. Bastoni, doveva chiedere scusa, più che dire che ha sbagliato. Ammetti la colpa chiedendo scusa. Dire che ha sentito di essere toccato e ha accentuato non è chiedere scusa".

Inter, vede dei rischi col Bodo?

"Stasera rischia. Al di là delle conseguenze di domenica, che per me non peseranno, è il clima che può incidere. E poi il Bodo è un'ottima squadra".