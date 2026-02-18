Il terreno di gioco dell'Aspmyra Stadion di Bodo crea un minimo di preoccupazione in casa Inter, stasera ospite del Bodo/Glimt nell'andata dei playoff di Champions League. Come testimoniato dalle immagini di Sky Sport, anche questa mattina allo stadio stanno lavorando per sistemare la moquette del sintetico che però mostra delle pieghe vicino alle linee laterali, ovviamente pericolose per l'incolumità dei giocatori. 

Sezione: Focus / Data: Mer 18 febbraio 2026 alle 12:45
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
