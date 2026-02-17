I toni usati verso il calcio italiano nel corso della conferenza stampa di Kjetil Knutsen, allenatore del Bodo/Glimt, non sono stati certo dei più accomodanti. A mettere il carico ci pensa anche il quotidiano locale norvegese Avisa Nordland, che nel parlare della sfida di domani sera contro l'Inter accoglie l'arrivo di Alessandro Bastoni definendolo senza mezze misure un 'truffatore'. Rivivendo l'episodio dell'espulsione di Pierre Kalulu in Inter-Juventus e il gesto dell'esultanza del difensore nerazzurro, il giornale spiega: "Quello che è successo a San Siro sabato scorso dimostra quanto alcuni calciatori italiani siano disposti a spingersi oltre pur di avvantaggiare la propria squadra", pur condannando la gogna della quale Bastoni è stato fatto oggetto con insulti e minacce, "episodio del tutto inaccettabile, a prescindere da ciò che accade in campo".
"Quello che abbiamo visto a San Siro però è la versione estrema di qualcosa che il Bodo/Glimt incontra raramente nell'Eliteserien: una cultura in cui ingannare l'arbitro è quasi considerato parte del mestiere. È sicuramente qualcosa che il Bodo noterà nelle due partite che si giocheranno ora contro l'Inter, una squadra composta da giocatori fantastici, un collettivo laborioso e un gruppo tatticamente preparato che è molto, molto difficile da battere. Certo, non sarà più facile se Bastoni deciderà di ricorrere a imbrogli e inganni", si legge ancora nell'articolo firmato da Børre Arntzen, dove si invitano anche i tifosi del Bodo a far sapere il loro disappunto nei suoi confronti "ma non con le minacce, bensì con i fischi".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 18:12 Qui Lecce - Squadra subito in campo dopo la vittoria di Cagliari: personalizzato per Berisha, assente Camarda
- 17:59 FOTO - Bastoni parla alla stampa dopo il 'caso Kalulu': anche Lautaro e Barella in conferenza accanto al compagno
- 17:45 Salvini: "San Siro è una parte di me, è straordinario. Ma ormai servono stadi nuovi e più efficienti"
- 17:30 Chivu in conferenza: "Spalletti? Non rispondo agli altri. Abbiamo subito un torto a Napoli e nessuno ha detto niente"
- 17:25 Bastoni in conferenza: "Voglio giocare, sto bene mentalmente. Su di me finto perbenismo e tanta ipocrisia"
- 17:21 Chivu a Sky Sport: "Inter-Juve? Io ho detto la mia e la mantengo. Calha dovrebbe rientrare la settimana prossima"
- 17:15 Bastoni a Sky: "Mi prendo mie responsabilità, dispiaciuto per il mio comportamento. Ho il dovere di riconoscere l'errore"
- 17:02 'Cancelleria' bianconera: dopo averle provate tutte per Mateta ('punta spezzata'...), magari speravano di rifarsi con La Penna. Spiaze!
- 16:48 Sorrentino: "Bastoni massacrato troppo. Ricordo Chiellini esultare dopo un gol mentre ero a terra svenuto"
- 16:33 Adani: "Bastoni-Kalulu, Chivu ha sbagliato a fare quelle dichiarazioni. Ma non voglio fare la morale"
- 16:19 Leko, all. Brugge: "Stankovic avrà sicuramente una grande carriera. Questo club perfetto per lui"
- 16:04 Thomassen, CEO Bodo/Glimt: "Inter il meglio del meglio, ma essere underdog può essere un vantaggio"
- 15:50 Il quotidiano norvegese Avisa Nordland: "A Bodo il 'truffatore' Bastoni. In Inter-Juve esempio della cultura italiana"
- 15:36 Open VAR, De Marco: "Su Kalulu contatto lieve, ci può stare la simulazione di Bastoni. Mckennie-C. Augusto, decisione corretta"
- 15:22 Giudice sportivo, dieci giocatori squalificati: stop di due turni a Orban 'per espressione ingiuriosa' a Pairetto
- 15:07 Como, Fabregas: "L'Inter la più forte in Italia. Contro il Milan proveremo a fare una grandissima gara"
- 14:53 Bodø/Glimt, l'allenatore Knutsen: "Inter una delle squadre europee top. E siamo consapevoli del loro cinismo"
- 14:37 Bodo/Glimt, Aleesami: "Bastoni? Sono juventino da piccolo, è stato brutto. Però lui è stato più intelligente"
- 14:23 Bodø/Glimt, Gundersen: "Domani la sfida più dura mai affrontata. Le italiane sono ciniche e usano dei 'trucchi'"
- 14:09 Compagnoni: "Bastoni fuori dalla Nazionale? Se togliamo tutti i simulatori a 23 non arriviamo"
- 13:55 UEFA, VAR e simulazioni all'ordine del giorno. Rosetti: "Tecnologia eccellente per le decisioni oggettive"
- 13:40 Ospitaletto, il tecnico Quaresmini preferisce parlare di campo: "Inter U23 con valori importanti, sono contento"
- 13:25 Giudice sportivo, Comolli e Chiellini inibiti. Stop di un turno per Barella e Calhanoglu, Bastoni entra in diffida
- 13:11 Colonnese: "Simulazione di Bastoni, dallo stadio non c'era quella sensazione. Sto zitto, ma nel '98 dovevamo accettare tutto?"
- 12:56 Bookies - Champions, Inter favorita sul Bodo/Glimt. Hoegh e Hauge i principali pericoli
- 12:43 Paparesta: "Moggi a Reggio Calabria fece un decimo di quello che ha fatto Comolli a San Siro"
- 12:29 Allegri: "Scudetto, Inter ancora più favorita. Espulsione d Kalulu come il gol di Muntari? Un episodio non condiziona il campionato"
- 12:14 Trevisani: "Non ho difeso Bastoni: per me va squalificato e multato. Ma il problema è un altro"
- 12:00 BODO-INTER, la VIGILIA. BASTONI parla in CONFERENZA, si ferma ancora CALHA! Out anche FRATTESI
- 11:45 Lecce-Inter, la Prefettura di Lecce ha disposto la chiusura del settore ospiti del 'Via del Mare'
- 11:30 Verini (Comitato ultras e criminalità): "Marotta padrino intoccabile? Saviano ha sbagliato. Paragonare un'ammonizione a Gomorra..."
- 11:16 Siebert arbitro di Bodo/Glimt-Inter: sarà il terzo precedente coi nerazzurri per l'arbitro tedesco
- 11:02 Montella: "La Juve non vince da 6 anni, i 15 punti dall'Inter sono tanti. Su Calhanoglu..."
- 10:48 Bodø/Glimt, Berg: "Inter tra le migliori, ma tutto può succedere. Temo Lautaro, Esposito è un talento. E occhio a Strand"
- 10:34 Musso, ds Ospitaletto contro Vecchi: "Arbitraggio scandaloso, Inter ha valori ma..."
- 10:25 videoL'arrivo del gruppo nerazzurro a Malpensa: inizia la missione Bodo/Glimt
- 10:20 Corsera - Bastoni-Kalulu, ecco cos'ha fatto Chivu col giocatore nerazzurro: il retroscena
- 10:06 TS - Juve sorpresa dalle parole di Marotta: ecco perché. Ma i rapporti tra i due club...
- 09:52 TS - Arbitri sempre più vicini al commissariamento: Gravina pronto alla riforma sul professionismo
- 09:38 TS - Chivu, quanti dubbi per Bodo-Inter: tutti i ballottaggi per il tecnico
- 09:24 Bodo/Glimt-Inter, Chivu perde i pezzi a centrocampo: rimangono a casa Calhanoglu e Frattesi. Le motivazioni
- 09:10 CdS - Verso la Champions: quante insidie per l'Inter in Norvegia!
- 08:56 CdS - Bastoni in conferenza e poi in campo: Chivu non ci rinuncia
- 08:42 GdS - Caos nel tunnel di San Siro: oggi le sanzioni del giudice. Comolli e Chiellini a rischio, da valutare Ferri e Spalletti
- 08:28 GdS - C'è il Bodø: Chivu va già oltre il caso Bastoni. La priorità ora è il campo
- 08:14 GdS - Bastoni in conferenza stampa pre Bodø: si volta pagina. E domani in Norvegia...
- 08:00 GdS - Chivu ricambia l'Inter: riecco Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan dall'inizio. E non solo...
- 02:30 L’opportunità dietro i bonus per i tifosi dell’Inter
- 00:00 Da Chiellini ai cronisti: ipocriti che non siete altro
- 23:50 U23, Vecchi: "Rammarico, meritavamo clamorosamente la vittoria. FVS? Sul 2-2 c'era un fallo su Alexiou"
- 23:40 Sabatini: "Senza il calciomercato sarei stato un uomo inutile. Ho arricchito i miei club, devo riconoscermi qualche merito"
- 23:25 Adani ripensa all'espulsione di Kalulu nel derby d'Italia: "Bastoni ha fatto quattro cose non sportive"
- 23:10 Lecce, seconda vittoria di fila prima dell'Inter. Sottil: "Ci siamo rilanciati, ma non abbiamo ancora fatto nulla"
- 22:55 Cassano: "Derby d'Italia, per l'Inter è stato decisivo Chivu. Bastoni? Ora la Juve fa la morale, ma non rompete..."
- 22:52 Ospitaletto-Inter U23, le pagelle: Kamaté segna un bel gol, Berenbruch in crescita
- 22:50 Il Lecce dà continuità: 2-0 a Cagliari nel posticipo di Serie A, scavalcata nuovamente la Fiorentina
- 22:36 Lautaro e i 25 gol in Champions con l'Inter: nel mirino il podio di Del Piero, Inzaghi e Shevchenko
- 22:35 L'Inter U23 va avanti due volte ma non basta: 2-2 in casa dell'Ospitaletto
- 22:22 Dalla Serie A alla Champions, Dimarco domina anche in Europa: l'incredibile dato sulla manovra nerazzurra
- 22:07 Bastoni escluso dalla Nazionale? Spalletti: "Gattuso libero di portare chi vuole. La simulazione offende il calcio"
- 21:53 Business milionario, la Serie A compra il 51% di Fantacalcio: via libera dall'assemblea dei club
- 21:38 La Russa: "Nuovo stadio regalo per Milano. San Siro? Così bello che lo terrei in piedi tutta la vita"
- 21:24 Ruolino positivo per l'Inter contro le norvegesi: un pari e tre vittorie in quattro precedenti
- 21:10 Inter-Juve da bordocampo. Lautaro dice a Kalulu: "Non è giallo, ma ormai ha fischiato". E la reazione di Bastoni...
- 20:55 Bookies - Scudetto a Milano, crolla la quota dell'Inter. Resiste solo il Milan
- 20:40 Marotta: "L'Inter è espressione del Made in Italy nel mondo. Rispetto per San Siro, ma stadio nuovo è necessario"
- 20:26 Accardi: "Commenti brutti contro Bastoni, così non va. La cattiveria della gente è infinita"
- 20:11 Scaroni: "Devo prendere lezioni di calcio da Marotta tutti i giorni. San Siro, Inter e Milan insieme perché..."
- 19:57 Juve, Mckennie: "Derby d'Italia, difficile quando succedono queste cose. Rinnovo? Ci pensa il mio agente"
- 19:43 Juve, Spalletti: "Da Chivu non me l'aspettavo. Io potrei parlare dei giocatori dell'Inter, ma non lo faccio"