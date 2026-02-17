I toni usati verso il calcio italiano nel corso della conferenza stampa di Kjetil Knutsen, allenatore del Bodo/Glimt, non sono stati certo dei più accomodanti. A mettere il carico ci pensa anche il quotidiano locale norvegese Avisa Nordland, che nel parlare della sfida di domani sera contro l'Inter accoglie l'arrivo di Alessandro Bastoni definendolo senza mezze misure un 'truffatore'. Rivivendo l'episodio dell'espulsione di Pierre Kalulu in Inter-Juventus e il gesto dell'esultanza del difensore nerazzurro, il giornale spiega: "Quello che è successo a San Siro sabato scorso dimostra quanto alcuni calciatori italiani siano disposti a spingersi oltre pur di avvantaggiare la propria squadra", pur condannando la gogna della quale Bastoni è stato fatto oggetto con insulti e minacce, "episodio del tutto inaccettabile, a prescindere da ciò che accade in campo".

"Quello che abbiamo visto a San Siro però è la versione estrema di qualcosa che il Bodo/Glimt incontra raramente nell'Eliteserien: una cultura in cui ingannare l'arbitro è quasi considerato parte del mestiere. È sicuramente qualcosa che il Bodo noterà nelle due partite che si giocheranno ora contro l'Inter, una squadra composta da giocatori fantastici, un collettivo laborioso e un gruppo tatticamente preparato che è molto, molto difficile da battere. Certo, non sarà più facile se Bastoni deciderà di ricorrere a imbrogli e inganni", si legge ancora nell'articolo firmato da Børre Arntzen, dove si invitano anche i tifosi del Bodo a far sapere il loro disappunto nei suoi confronti "ma non con le minacce, bensì con i fischi".