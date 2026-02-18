La 26ª giornata di Serie A, in programma tra venerdì 20 e lunedì 23 febbraio, promette scintille in tutte le zone della classifica: dalla corsa allo scudetto, passando per la lotta europea, fino alla bagarre salvezza. Dieci partite fondamentali, con incroci che potrebbero cambiare il volto del campionato.

Lecce-Inter: Chivu non vuole rallentare

Il match più atteso per la vetta è Lecce-Inter, in programma sabato 21 febbraio alle 18:00. I nerazzurri di Cristian Chivu, primi in classifica con 61 punti, cercano la nona vittoria consecutiva per tenere a distanza le inseguitrici. Di fronte, un Lecce in forma, reduce da due successi consecutivi contro Udinese e Cagliari, e a caccia di punti salvezza. I bookmakers per le quote Serie A danno nettamente favorita l’Inter: vittoria a 1.40, pareggio a 4.50, col colpo salentino a 8.00.

Atalanta-Napoli: sfida europea al New Balance Arena

Domenica 22 febbraio alle 15:00, fari puntati sul New Balance Arena per il big match tra Atalanta e Napoli. I bergamaschi di Palladino, sesti con 41 punti, vogliono consolidare l’ultimo posto utile per l’Europa. Il Napoli di Antonio Conte, terzo in classifica, cerca continuità per blindare la zona Champions. Le quote sono equilibrate: 2.45 per la vittoria atalantina, 3.00 per quella degli azzurri.

Scontri salvezza e obiettivi europei

Due match chiave per la salvezza: il primo è Genoa-Torino, domenica alle 12:30 al Ferraris. I grifoni, a 24 punti, possono agganciare i granata a quota 27 in caso di vittoria, quotata 2.25.

Il secondo è il derby toscano Fiorentina-Empoli, lunedì 23 febbraio alle 18:30. I viola, rinvigoriti dalla vittoria a Como, cercano continuità per uscire dalla zona rossa. L’Empoli, penultimo, ha bisogno di una svolta.

Chiude la giornata Bologna-Udinese alle 20:45 di lunedì, sfida tra due squadre in cerca di punti per migliorare la propria posizione di metà classifica.

Completano la giornata Sassuolo-Verona, Juventus-Como, Cagliari-Lazio, Milan-Parma e Roma-Cremonese.