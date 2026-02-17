Tante novità nella formazione dell'Inter che domani sera sfiderà il Bodo/Glimt nell'andata dei playoff di Champions League. Le prime saranno in difesa dove, secondo Sky Sport, si potrebbe rivedere Acerbi al centro del reparto davanti a Sommer: alla sua sinistra conferma per Bastoni, mentre dalla parte opposta Akanji, Bisseck e Darmian si giocano una maglia. 

In mediana (senza Calhanoglu e Frattesi) ci sarà Barella nel ruolo di regista con Mkhitaryan e Sucic ai suoi lati, mentre sulle fasce dovrebbero spuntarla Luis Henrique e Carlos Augusto. In attacco al momento la coppia favorita è Lautaro-Esposito. 

Sezione: Focus / Data: Mar 17 febbraio 2026 alle 22:48
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
