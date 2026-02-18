Il Lecce ha proseguito la sua preparazione in vista del match di sabato contro l'Inter questo pomeriggio, allo Stadio Via del Mare, dove ha vinto 4-2 un test d’allenamento con la Virtus Francavilla. Ai due tempi da 35 minuti hanno preso parte i calciatori non impiegati dal primo minuto nella trasferta di Cagliari. Per i giallorossi a segno Banda nel primo parziale; Marchwinski, Helgason e N’Dri nella ripresa. Ancora assente Francesco Camarda, Medon Berisha ha proseguito con il lavoro personalizzato.