"Il campo è in sintetico ma non servono scuse, non è l'ideale ma dobbiamo fare il nostro meglio per fare un bel risultato". Parla così Henrikh Mkhitaryan a Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio del playoff d'andata di Champions League contro il Bodo/Glimt.

Per loro è la partita della vita.

"Anche per noi. Ogni partita è troppo importante, dobbiamo fare il nostro meglio per vincere perché poi giocheremo a casa e servirà un risultato a nostro favore".

Cosa vi ha lasciato la vittoria sulla Juventus?

"Più fiducia, più credere in noi stessi e vincere le partite anche contro le big, visto che dicevano che non vincevamo mai. Oggi sarà difficile, speriamo di vincere".