Il Como informa attraverso una nota ufficiale che "alle ore 15:00 di mercoledì 18 febbraio 2026 sarà attiva la prima fase di vendita dei biglietti per Como-Inter, gara valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia Frecciarossa, in programma martedì 3 marzo 2026 alle ore 21:00".

LA NOTA:

Le seguenti fasi e le relative restrizioni, sia per i settori di casa che per il settore ospiti, sono regolate dalla Determina n.7 dell’ONMS del 16/02/2026.

Settori di Casa – Fase 1

La vendita sarà riservata agli abbonati al campionato di Serie A Enilive 2025/26 – inclusi i mini abbonamenti Winter Pack – e resterà attiva fino alle ore 23:59 di domenica 22 febbraio 2026, sul sito tickets.comofootball.com

L’abbonato potrà rinnovare il proprio posto senza possibilità di cambio intestatario.

Per completare l’acquisto sarà necessario inserire il codice di prelazione composto da SC- seguito dai primi 7 caratteri del sigillo fiscale dell’abbonamento (lettere in maiuscolo Esempio: SC-AAAA111).

Gli abbonati potranno usufruire di una tariffa ridotta in ogni settore.

Nei primi due giorni di vendita sarà attivo esclusivamente il pagamento tramite Revolut.

Settori di Casa – Fase 2

A partire dalle ore 10:00 di lunedì 23 febbraio 2026, la vendita sarà riservata ai titolari di Fidelity Card Como (Blu nel Cuore Card) emesse entro il 31/12/2025, sempre attraverso tickets.comofootball.com

Il biglietto sarà intestato al titolare della card ed emesso in formato digitale PDF.

Su tutti i biglietti, acquistati sia in fase 1 sia in fase 2, non sarà attivo il cambio utilizzatore.

E’ consentito l’acquisto senza fidelity card di biglietti Hospitality e Match Day Experiences nei settori Distinti, Tribuna e Field Box, attraverso il canale di vendita diretta del Como 1907, contattando il numero +39 031 5140035.

Settore Ospiti

L’acquisto del settore ospiti è consentito esclusivamente ai titolari di fidelity card Inter residenti fuori dalla Regione Lombardia.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 15:00 di venerdì 20 febbraio 2026 fino alle ore 19:00 di lunedì 2 marzo 2026, salvo esaurimento dei posti disponibili, sul sito tickets.comofootball.com.