Vincenzo Montella, ct turco, parla di Galatasaray-Juventus e non solo nell'intervista alla Gazzetta dello Sport.

I bianconeri arrivano a Istanbul dopo tre partite senza vittoria, il caos di San Siro e il -15 dall’Inter: sensazione da fuori?

"Spalletti ha dato un’identità precisa alla Juve e tanti giocatori sono migliorati da quando c’è lui. I 15 punti dall’Inter sono tanti, ma è da sei anni che la Juve non vince. Il calcio è ciclico, tornerà anche il momento dei bianconeri: ma serviranno dei rinforzi per alzare il livello. Luciano è un top e ha dimostrato di meritarsi la Juve anche per il futuro".

La scorsa settimana è stato anche a Milano da Calhanoglu.

"Ho trovato Calha motivato, ormai legge il gioco con una facilità incredibile. Sono fortunato ad averlo io e lo è Chivu nell’Inter: i nerazzurri sono favoriti per lo scudetto".