"Quante volte vediamo calciatori che si buttano a terra e fanno finta di essere colpiti in faccia? A vedere dei fermo immagine alcuni falli sembrano violenti e poi in realtà non lo sono. È un fatto di arbitri ma anche e soprattutto di allenatori, e non mi riferisco solo a Cristian Chivu". Questo è l'appunto fatto da Alessandro Canovi ai microfoni di Tutto Mercato Web a proposito del caso Alessandro Bastoni-Pierre Kalulu.

L'Inter sul mercato non è stata protagonista.

"Insieme al Napoli è la squadra più completa del campionato italiano. Inter e Napoli hanno organici, al netto di infortuni, che superano tutte le altre".